Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Кубани: Крымский мост превратит полуостров и Краснодарский край в единый туркластер

Общество
22 марта, 13:16 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 22, марта. /ТАСС

Вениамин Кондратьев отметил, что регионы заключили несколько соглашений "для реализации совместных программ развития Черноморского кластера и продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/. Крымский мост позволит объединить возможности курортов полуострова и Кубани и создавать межрегиональные туристические проекты, считает губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Смотрите также
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Кондратьев: Кубань и Крым не будут конкурировать за туристов после открытия моста

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту, который свяжет полуостров с материковой частью России, изначально планировалось открыть до конца 2018 года. Во время поездки в Крым президента РФ Владимира Путина было озвучено предложение запустить движение по мосту после 9 мая 2018 года.

"Кубань и Крым заключили ряд стратегических соглашений для реализации совместных программ развития Черноморского кластера и продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала. Также мы намерены организовывать форумы, выставки и другие мероприятия, где бизнес региона и республики сможет обменяться контактами, найти новых деловых партнеров, наладить взаимодействие. В планах совместно с крымскими коллегами создать единую сеть маршрутов и экскурсий, а также условия для взаимодействия туристической сферы территорий", - рассказал Кондратьев в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что речи о конкуренции за туристов не идет.

"С Крымом нас ничего не разъединяет, скорее наоборот, - объединяет. У нас одно море и одно побережье, и главная задача - сделать курорты круглогодичными, развивать инфраструктуру и дороги. Нам необходимо объединиться в этих вопросах и решать их сообща", - отметил губернатор.

Краснодарский край и Крым являются одними из основных туристических регионов РФ. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Число отдыхающих в Крыму на фоне открытия для туристов Турции снизилось на 3,2% - до 5,39 млн человек. Если мост будет открыть в мае, то рост турпотока на полуостров, по мнению экспертов, может составить до 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что в марте ввиду скорого открытия моста через Керченский пролив регионы подписали соглашение о сотрудничестве в туристической сфере, которое подразумевает сотрудничество в сфере туризма в течение пяти лет.

Автотрафик на Кубани

Кондратьев также отметил, что после открытия Крымского моста рост числа машин на автотрассах Краснодарского края составит до 40%. Это увеличит нагрузки на дорожную сеть, зато даст новые возможности для развития малого и среднего бизнеса.

СПЕЦПРОЕКТ

Крымский мост: главные факты о стройке века

В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

"Открытие моста увеличит количество транспорта, который поедет на полуостров через наш регион. По прогнозам специалистов, поток между Кубанью и Крымом может вырасти сразу на 35-40%. Уже сейчас мы стараемся сделать все, чтобы оптимизировать и перераспределить поток туристов и автотранспорта. Здесь нам необходимо предоставить жителям края и нашим гостям возможность комфортно добираться до курортов", - рассказал глава региона.

На территории Кубани к Крымскому мосту ведут несколько трасс, на данный момент они все находятся в федеральной собственности. Кондратьев отметил, что Краснодарский край неоднократно выходил с инициативой передачи на федеральный уровень последней дороги к мосту, ответственность за которую лежала на регионе, - Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь. К настоящему моменту трасса передана в ведение федеральных структур.

"Это решение имеет для края большое значение, оно будет способствовать развитию не только межрегиональной, но и внутренней транспортной сети региона. Улучшит проходимость большегрузов к портам Черного и Азовского морей", - пояснил губернатор.

Собеседник добавил, что еще один положительный момент, который появится после открытия Крымского моста, - это перспективы роста для малого и среднего бизнеса за счет развития придорожного сервиса.

Стройка века

Мост в Крым - самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.

В связи с планами по досрочному открытию моста Министерство транспорта РФ сейчас рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Краснодарский край
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Кондратьев, Вениамин Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
Стоимость проезда легковых машин по трассе М-11 составит около 2 тыс. руб.
4
Генпрокуратура Украины обещает за два-три месяца завершить расследование дела Савченко
5
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов