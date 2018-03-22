Володин: решение ряда СМИ о бойкоте освещения Госдумы - это их право

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Решение ряда СМИ о бойкоте освещения деятельности Госдумы - это их компетенция и их право. Об этом в четверг заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Для меня неправильно оценивать решение редакций и издательств. Это их компетенция... это их право", - сказал Володин. Он добавил, что Госдума - самый открытый орган власти, в стенах которого аккредитован 1001 журналист. "Мы открыты для диалога и взаимодействия", - отметил спикер, подчеркнув, что с уважением относится к праву редакций, которые определяют, кому работать в Госдуме.

Ранее стало известно, что телеканалы "Дождь" и RTVI, радиостанция "Эхо Москвы", информационный холдинг РБК отзывают своих корреспондентов из Госдумы в знак несогласия с решением комиссии по этике по "делу Слуцкого".

Комментируя ситуацию, связанную с решением ряда СМИ отказаться от освещения деятельности нижней палаты парламента, Володин добавил, что Госдума открыта в работе с журналистами, строит ее на принципах гласности, СМИ в постоянном режиме могут задавать интересующие их вопросы.

"Государственная дума - самая открытая, самая массовая площадка для работы журналистского корпуса... Работа с журналистским сообществом ведется в соответствии с положением [об аккредитации], ничего не менялось", - сказал он. "Дума открыта в работе с журналистским корпусом, более того, мы строим свою работу на принципах открытости, гласности. Вы видите, что мы можем с вами в постоянном режиме обсуждать все вопросы", - подчеркнул Володин.

Спикер обратил внимание, что на прошедшем в среду заседании думской комиссии по этике присутствовали журналисты. "Впервые комиссия пригласила журналистов, которые сделали такое обращение, выслушала их. Раньше все это проходило в закрытом режиме без участия заявителей", - отметил Володин.

Политик также напомнил , что в состав думской комиссии по этике входят представители всех фракций. "Поэтому вопрос об обсуждении [решения комиссии] на пленарном заседании Госдумы не ставился", - заключил Володин.

В среду состоялось заседание комиссии по этике, которая рассматривала "дело Слуцкого" по заявлению журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, обвинивших парламентария в домогательствах. По итогам заседания глава комиссии Отари Аршба заявил, что нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата обнаружено не было.

Освещение деятельности Госдумы

Журналисты изданий, которые заявили о бойкоте освещения деятельности Госдумы, автоматически лишаются постоянных пропусков на проход в здание нижней палаты на Охотном Ряду, поскольку решение их редакций означает отзыв аккредитации, сообщил Володин.

"В случае если аккредитация заканчивается или СМИ отзывает своих журналистов, в соответствии с положением об аккредитации, пропуска отзываются... Если СМИ отзывает своих своих журналистов, то это значит, что они лишаются аккредитации. Давайте работать в правовом поле", - пояснил он.

В сухом остатке, по словам Володина, получается, что "список журналистов, работающих в Государственной думе, корректируется двумя сторонами - Госдумой и редакцией или издательством, которое само определяет, работать ли ему" в нижней палате парламента.

История скандала

В феврале СМИ опубликовали материалы с обвинениями в домогательствах в адрес Слуцкого от нескольких журналисток парламентского пула, чьи имена не назывались. После этого заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе публично заявила о приставаниях депутата, имевших место семь лет назад, когда она работала на грузинском телевидении.

Кроме того, в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента Русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой на домогательства со стороны Слуцкого. По словам Жук, инцидент с ее участием произошел в 2014 году. Рустамова сообщила об эпизоде, который, по ее словам, имел место в 2017 году. Би-би-си опубликовало диалог Рустамовой со Слуцким, который, как сообщило издание, был записан на диктофон журналистки.

Комиссия по вопросам депутатской этики рассмотрела жалобы от Жук и Рустамовой и заявила об "избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц".

В среду холдинг РБК заявил, что в знак несогласия с вердиктом комиссии отзывает всех работающих в Госдуме журналистов. Комментируя это заявление, глава комиссии Отари Аршба охарактеризовал решение холдинга как "попытку давления на членов комиссии" и напомнил, что "комиссия не может назначать виновных, как бы кому ни хотелось". В тот же день издательский дом "Коммерсантъ" заявил об отказе работать с Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по вопросам этики. Позже редакция телеканала "Дождь" сообщила о приостановке работы с Госдумой, подчеркнув, что телеканал "настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах".

Коллег поддержали телеканал RTVI, издание Znak.com и ряд других редакций.