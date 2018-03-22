Пассажиров метро информируют о закрытии участка фиолетовой ветки метро

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сотрудники столичного метрополитена начали раздавать пассажирам листовки о предстоящем закрытии участка Таганско-Краснопресненской линии, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

"В листовках содержится полная и актуальная информация о предстоящем закрытии трех станций фиолетовой линии, бесплатных компенсационных маршрутах, изменениях в режиме работы пригородных электричек", - говорится в сообщении.

Листовки можно получить на стойках "Живое общение" в метро и МЦК, а также у инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров у станций метро "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники".

Три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро - "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" - закроют с 24 по 30 марта для строительства Кожуховской ветки. На время закрытия участка Мосгортранс запустит компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до "Выхина", "Кузьминок", "Лермонтовского проспекта", "Жулебина" и "Котельников".

Новая Кожуховская линия метро пройдет от станции "Нижегородская" до станции "Некрасовка" через семь районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино- Ухтомский, Некрасовку, Текстильщики, Кузьминки, а также через городское поселение Люберцы Московской области. Линия существенно разгрузит Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии метро. Планируется, что линия откроется для пассажиров в 2018 году.