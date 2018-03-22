Центр по примирению: число вышедших из Восточной Гуты в течение четверга выросло до 3 тыс.

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 22 марта. /ТАСС/. Более 3 тыс. мирных жителей вышли из Восточной Гуты по гуманитарном коридору с утра четверга, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. С утра 22 марта 2018 года через пропускной пункт "Мухайям Эль-Вафидин" из Восточной Гуты вышло более 3 тыс. мирных жителей", - сказал он.

"Продолжается возвращение мирных жителей в освобожденные населенные пункты Сакба и Кафер-Батна Восточной Гуты. Российским Центром оказывается всесторонняя помощь местному населению", - добавил Золотухин.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.

13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.

В среду в российском военном ведомстве сообщили, что всего за время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты смогли выйти более 86 тыс. человек.