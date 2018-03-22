Власти Краснодарского края ожидают рост турпотока на круизы Сочи - Севастополь

КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/. Путевки на круизный лайнер "Князь Владимир", который с мая 2018 года вновь будет курсировать между Сочи и Севастополем, активно продаются, власти Краснодарского края ожидают рост турпотока по итогам сезона, сообщил в четверг ТАСС министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.

"Порядка 5 тыс. человек в прошлом году они перевезли. В этом году, думаю, что должен быть [рост пассажиропотока], тем более, что интерес есть", - сказал собеседник.

Он отметил, что сейчас путевки активно продаются, около 95% пассажиров лайнера - россияне.

По его данным, круизы стартуют в начале мая. На сайте компании-оператора сообщается, что путевки продаются на даты с 8 мая.

Поручение организовать круизное сообщение между Сочи и портами Крыма в прошлом году дал президент РФ Владимир Путин, после чего Росморпорт приобрел круизное судно Roy Star - комфортабельный девятипалубный теплоход-отель оборудован бассейнами для взрослых и детей, джакузи, ресторанами, кинотеатром, концертной площадками, SPA-зоной.

Получившее имя "Князь Владимир" судно отправилось в первый круиз 11 июня. Средняя загрузка судна составила 48% при максимально комфортной загрузке 600 пассажиров за один рейс. Лайнер следует по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь и в обратном направлении.