Минобрнауки: конкурс на целевой прием в вузы должен быть таким же, как на бюджетные места

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минобрнауки считает необходимым создать конкурс среди поступающих в вузы по схеме целевого обучения, а также сделать его не ниже, чем конкурс на бюджетные места. Об этом в четверг сообщил директор департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Александр Соболев на заседании комитета Госдумы по образованию и науке в рамках обсуждения соответствующего законопроекта.

"Возникла необходимость уточнения норм, которые прописаны в законе "Об образовании в РФ". Вводится несколько пунктов. Первое - изменяется сам порядок установления квот. Если раньше это было делом учредителя, то сейчас этот порядок будет устанавливаться правительством РФ", - сказал Соболев.

В частности, по словам Соболева, распоряжением правительства будет установлен перечень направлений и специальностей, по которым возможен прием на программы целевого обучения. "В итоге среди студентов возникнет реальный конкурс, который с нашей точки зрения будет не ниже, как сейчас, а выше конкурса на бюджетные места", - сказал глава департамента.

Второе, что планируется сделать в рамках будущего закона, - уточнить срок трудоустройства студентов- целевиков, отметил чиновник. "Если раньше этот срок был неопределенный, никак по факту не контролировался, то сейчас студент, который обучается по схеме целевого обучения, будет обязан проработать не менее трех лет на тех условиях, которые определяет заказчик целевого обучения", - подчеркнул Соболев, добавив, что если студент нарушит свои обязательства, ему грозят штрафные санкции.

Глава департамента уточнил, что сегодня число студентов по программам целевого обучения составляет 13% от общего числа. "Два года назад Минобрнауки сделало мониторинг всего целевого обучения в РФ. Результаты очень неоднородны по образовательным программам. Наибольший прием по схеме целевого приема - это медицина, она достигает в среднем по России 60%, по Москве - почти 90%", - отметил Соболев.

Тем не менее, конкурс на программы целевого обучения крайне низок, подчеркнул глава департамента. "Многие будущие врачи отмечают очень низкий конкурс на образовательная программы, это чуть больше одного человека на место, в то время как конкурс на обычные бюджетные места достигает 100 человек на место. То есть разница в сто раз", - сказал Соболев, добавив, что по другим направлениям, таким как педагогика и ОПК схема целевого приема зарекомендовала себя и является эффективным инструментом. По итогам заседания законопроект о целевом обучении был поддержан в первом чтении.