Минздрав: более 3 млрд рублей выделено на развитие сельской медицины в 2018 году

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Более 3 млрд рублей выделено в 2018 году на развитие сельской медицины, приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), а также на предоставление межбюджетных трансфертов. Об этом сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

В послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости восстановить шаговую доступность в первичном звене здравоохранения.

"В 2018 году из резервного фонда правительства РФ выделено 1 млрд 23 млн рублей для приобретения передвижных медицинских комплексов. Из резервного фонда правительства РФ выделяется бюджетное ассигнование в размере 2,2 млрд рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ", - сказала она на научно-экспертном совете при председателе Совета Федерации "Об основных направлениях законодательного обеспечения реализации послания президента РФ Федеральному собранию РФ".

Закупка комплексов проводится для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 тыс. человек. Ранее глава Минздрав России Вероника Скворцова заявила, что в ближайший год ведомство планирует построить 43 модульных ФАПа и четыре амбулатории общей практик.

Минздрав также подготовил проект ведомственной целевой программы развития материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений. Яковлева напомнила, что эта программа была 1 марта утверждена постановлением правительства.