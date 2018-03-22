Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Татарстана намерены в 2020 году полностью решить проблему обманутых дольщиков

Общество
22 марта, 13:55 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 22, марта. /ТАСС

За три года необходимо достроить 33 жилых дома

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Власти Татарстана в 2020 году планируют полностью решить проблему обманутых дольщиков, Как сообщил премьер-министр региона Алексей Песошин на заседании Госсовета Татарстана в четверг, сейчас в республике остаются 33 проблемных дома.

"Продолжается работа по проблемным объектам долевого строительства, в 2017 году введено в эксплуатацию шесть жилых домов в Казани на 1,3 тысячи квартир …, остаются проблемными 33 объекта, в которых приобрели квартиры 4211 дольщиков. <…> К 2020 году мы планируем этот вопрос полностью закрыть", - сказал он.

Песошин добавил, что в этом году должно завершиться строительство 21 объекта, в 2019 году - пяти объектов, в 2020 году - семи объектов. Он также сообщил, что в республике действует фонд поддержки обманутых дольщиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
5
Генпрокуратура Украины обещает за два-три месяца завершить расследование дела Савченко
6
Рада дала согласие на арест Савченко
7
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов