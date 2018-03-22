Немецкие велосипедисты доставят в Псков знамя Международных Ганзейских дней

ПСКОВ, 22 марта. /ТАСС/. Группа немецких велосипедистов летом 2018 года доставит переходящее знамя Международных Ганзейских дней из Ростока (Германия) в Псков. Об этом сообщил в четверг председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов на городском оргкомитете по подготовке к 39-м Ганзейским дням.

В 2019 году Псков готовится принять у себя Международные Ганзейские дни - фестиваль культуры и туризма европейских стран, входящих в Ганзейский союз Нового времени. Он объединяет 181 город из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В Союз входят и 13 российских муниципалитетов, одним из которых является Псков.

"Знамя передадут Пскову на церемонии закрытия 38-х Международных Ганзейских дней в Ростоке 24 июня [2018 года] в знак того, что следующие Ганзейские дни пройдут в нашем городе. К нам его доставят велосипедисты из Германии. В Таллине к ним присоединятся псковские велосипедисты, это будут тренеры и воспитанники спортивных школ. Когда велопробег прибудет на территорию России, к нему присоединятся все желающие", - пояснил ТАСС Гаврилов.

Подготовка инфраструктуры

39-е Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года. Глава города Пскова Иван Цецерский рассказал ТАСС, что за это время муниципалитет планирует реализовать ряд крупных инфраструктурных проектов. "У нас остается год и два месяца. Нам нужно отреставрировать псковский Кремль, реконструировать стадион "Машиностроитель", построить объездную дорогу вокруг областного центра, отремонтировать дороги и тротуары в Пскове, привести в порядок Ботанический сад", - отметил собеседник агентства.

В общей сложности муниципалитет рассчитывает получить на подготовку к Международным Ганзейским дням порядка 10 млрд рублей из федерального бюджета.

Одной из ключевых задач по подготовке к мероприятиям местные власти называют работы по благоустройству Псковского кремля и Окольного города, на которые чиновники планируют привлечь порядка 1 млрд рублей. На территории Кремля планируется открыть новые музеи, выставочные площадки под открытым небом, разработать новые программные экскурсионные маршруты.

По мнению представителя псковских отделений Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Союза архитекторов России Ирины Голубевой, первое, что надо отреставрировать к Ганзейским дням - памятник архитектуры XVII века "Романова горка". Это ансамбль из пяти гражданских зданий, которые являются памятниками архитектуры федерального значения. В XVII веке "Романова горка" располагалась на одной из самых оживленных улиц города и являлась наиболее удобным местом для жилья псковских купцов.

"Сейчас здания "Романовой горки" находятся в аварийном состоянии. Это дом [русской царицы] Марины Мнишек, это дом предводителя дворянства, который потерпел два пожара и сейчас там пройти невозможно, он разрушается. И это палаты псковских купцов Меньшиковых. Их нужно ремонтировать, и ничего страшного, если работы не успеют закончить к Ганзе - если будет видно, что с этим работают, если будет обтянуто сеткой, а не баннерами, то будет не стыдно", - сказала Голубева.

Мероприятие Ганзейских дней

В рамках празднования Ганзейских дней в 2019 году власти запланировали проведение экономического форума и ярмарок средневековых ремесел. Сейчас псковские власти разрабатывают программу празднования Международных Ганзейских дней. По предварительной оценке, в дни Ганзы Псков посетят более 500 тыс. человек.

На время проведения фестиваля планируют максимально задействовать набережные двух рек - Великой и Псковы, территорию Кремля, парковые зоны, а также центральные улицы города. Псковский архитектор Владимир Шуляковский рассказал ТАСС, что именно эти районы города будут наиболее интересны и удобны для туристов. "Там выполнено большое число работ по благоустройству, там сплошные достоинства, - исторический центр города, две реки, то есть морская ганзейская тема", - сказал собеседник агентства.

Представители местных творческих коллективов уверены, что Пскову есть, что показать многочисленным гостям. Как рассказал ТАСС председатель городского совета по культуре, художественный руководитель ансамбля "Сказ" Константин Абабков, который участвует в праздновании Ганзейских дней на протяжении последних 30-и лет, культурную программу уже начали готовить.

"Культурный уровень в Пскове точно не будет ниже европейского, мы уже начали готовить специальные ганзейские программы, театрализованные постановки с яркими костюмами, с исторической подоплекой и живой музыкой. Помню, когда я приехал впервые на Ганзейские дни в Европу, я в хорошем смысле "оганзел", то есть проникся концертами, ярмарками, атмосферой праздника, затянуло это движение. В Пскове мы сделаем все, чтобы те, кто познакомится с Ганзой впервые, тоже как можно сильнее прониклись", - сказал Абабков.

Указ о проведении Ганзейских дней в Пскове подписал президент Владимир Путин в 2014 году. Федеральный организационный комитет возглавляет заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.