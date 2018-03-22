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"Ведомости" отказались от личного взаимодействия со Слуцким и членами комиссии ГД по этике

Общество
22 марта, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В газете подчеркнули, что "уважение и безопасность - это не привилегии, а права, и мы требуем от руководства Госдумы их соблюдения"

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Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Редакция газеты "Ведомости" отказывается от личного общения с депутатом Леонидом Слуцким и членами комиссии Госдумы по этике. Соответствующее заявление размещено в четверг на сайте издания.

21 марта состоялось заседание комиссии, которая рассматривала "дело Слуцкого" по заявлению журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, обвинивших парламентария в домогательствах. По итогам заседания глава комиссии Отари Аршба заявил, что нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата обнаружено не было.

"Редакция считает отныне невозможными взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме. Журналисты "Ведомостей" отказываются от личного общения с ними", - говорится в сообщении.

В газете уточнили, что оставляют за собой право собирать и распространять информацию о деятельности парламентариев, поэтому в тех случаях, когда закон о СМИ предписывает журналистам "обратиться к этим депутатам с официальным запросом, он будет направлен их представителям". "Уважение и безопасность - это не привилегии, а права, и мы требуем от руководства Госдумы их соблюдения", - подчеркнули в редакции, добавив, что настаивают на беспристрастном и тщательном разбирательстве обстоятельств произошедшего.

Обвинения в адрес Слуцкого

Ранее продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова пожаловались в думскую комиссию по вопросам депутатской этики на домогательства со стороны Слуцкого. Жук сообщила, что инцидент произошел в 2014 году. Рустамова рассказала об эпизоде, который, по ее словам, имел место в 2017 году. Би-би-си опубликовало диалог журналистки с депутатом. Беседа, как уточнило издание, была записана на диктофон Рустамовой.

Кроме того, о приставаниях депутата публично заявила замглавного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе. По ее словам, это произошло семь лет назад, когда она работала на грузинском телевидении.

Комиссия, рассмотрев жалобы Жук и Рустамовой, заявила об "избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц".

Холдинг РБК 21 марта заявил, что в знак несогласия с вердиктом комиссии отзывает всех работающих в Госдуме журналистов.

В свою очередь глава думской комиссии Отари Аршба охарактеризовал решение холдинга как "попытку давления на членов комиссии" и напомнил, что "комиссия не может назначать виновных, как бы кому ни хотелось".

О приостановке работы с Госдумой также сообщили издательский дом "Коммерсантъ" и "Дождь". Телеканал заявил, что "настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования" по обвинениям депутата в домогательствах.

Телеканал RTVI, издание Znak.com и ряд других редакций поддержали коллег. Союз журналистов России выразил недоумение решением комиссии и заявил, что "всегда защищал и будет защищать тех, кто занимается профессиональной деятельностью".

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Персоны
Аршба, Отари Ионович Слуцкий, Леонид Эдуардович
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