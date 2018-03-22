Станция "Спортивная" и остановка МЦК "Лужники" в Москве изменят режим работы 23 марта

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Режим работы станции московского метро "Спортивная" и остановки Московского центрального кольца "Лужники" изменится 23 марта, в день проведения товарищеского футбольного матча между сборными России и Бразилии, сообщила в четверг журналистам заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Московский метрополитен полностью готов встретить болельщиков матча. Изменятся часы работы некоторых станций. Станция Московского центрального кольца (МЦК) "Лужники", а также южный вестибюль (выход к стадиону - прим. ТАСС) станции "Спортивная" с 17:00 до 19:00 23 марта будут работать исключительно на выход пассажиров. После проведения матча, с 21:00 до 23:00, эти же станции будут работать только на вход", - сказала она.

На станциях "Спортивная", "Фрунзенская" и остановке МЦК "Лужники" будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена, которые расскажут, как удобнее всего добраться до стадиона.

Футболисты сборных России и Бразилии проведут 23 марта товарищеский матч на стадионе "Лужники" в Москве, начало игры - в 19:00 мск. Матч станет вторым поединком для стадиона, реконструкция которого завершилась в июне прошлого года - первый состоялся в ноябре, между командами России и Аргентины.