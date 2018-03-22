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Эксперт: российским школам необходимо менять методики обучения

Общество
22 марта, 18:19 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

По мнению Дмитрия Исаева, новые технологии обучения должны формировать исследовательские компетенции, которые помогут учащимся "быть успешным в любой профессии"

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Российским школам нужны технологии и методики обучения, которые будут способствовать формированию у учащихся исследовательских компетенций. Такое мнение высказал ТАСС директор института физики, технологии и информационных систем Московского педагогического государственного университета Дмитрий Исаев.

"Российским школам нужны новые технологии и новые методики обучения, которые позволят формировать у учащихся исследовательские компетенции. Это даст ученику возможность быть успешным в любой профессии. А на текущий момент у нас традиционно преобладают "знаниевые компоненты": научить чему-то, чтобы человек это знал. Он выучил, запомнил, повторил, а потом забыл или помнит, но никак это не использует", - сказал собеседник агентства по итогам пленарного заседания открывшейся в Челябинске конференции по вопросам учебно-исследовательской деятельности учащихся.

По словам Исаева, чтобы формировать в учениках исследователей, во-первых, нужно менять учебники. "На сегодняшний день у многих авторов учебников и учителей основным критерием является, знает ученик материал или нет. Это не всегда важно, главное, научить ученика добывать знания, критически к ним относиться. <…> И вот эти методологические знания на сегодняшний день далеко не во всех учебниках даются и далеко не во всех курсах формируются", - пояснил эксперт.

Во-вторых, нужно перестраивать работу учителей, считает он. "Какие бы учебники ни были, учителя должны давать ученикам наблюдать явление, делать выводы о том, почему оно протекает, убеждаться в том, верны ли предположения о природе явления. Важно направить ученика в исследовательское русло", - подчеркнул Исаев.

Всероссийская научно-практическая конференция "Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся: от замысла к итогам. Проблемы решения", в рамках которой ученые, авторы учебников и учителя обсудили проблемы обучения детей, проходит в Челябинске 22-23 марта. В числе организаторов конференции - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Министерство образования и науки Челябинской области, Центр физико-математического образования корпорации "Российский учебник", комитет по делам образования города Челябинска.

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