Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его

ТАСС, 22 марта. Президент США Дональд Трамп пообещал бывшему вице-президенту Джозефу Байдену, что он победит его в драке, если тот исполнит свою шуточную угрозу избить действующего главу Соединенных Штатов. Об этом Трамп написал в четверг на своей странице в сети Twitter.

"Сумасшедший Джо Байден пытается вести себя как крутой парень, - написал Трамп. - На самом деле он слаб, умственно и физически, и он еще угрожает, уже во второй раз, напасть на меня. Он меня не знает, он сразу сдастся, и будет размазывать слезы по лицу. Не угрожай людям, Джо"!

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 March 2018

Во вторник, выступая в Университете Майами, Джо Байден подверг критике Трампа, напомнив о выдвинутых против президента обвинениях в сексуальных домогательствах. В частности, Байден упомянул обнародованную в 2016 году видеозапись, на которой Трамп хвастается перед собеседником, что имеет успех у женщин, которым якобы нравится, когда он к ним пристает.

"Меня спросили, хотел бы я провести дебаты с этим джентльменом [Трампом], и я сказал: "Нет!" - заявил демократ Байден, выступая во вторник в Майами перед студентами-сторонниками его партии. - Если бы мы были в старших классах школы, я бы вывел его на задворки спортзала и хорошенько бы его поколотил".

В начале марта республиканец Дональд Трамп прокомментировал потенциальное намерение бывшего вице-президента Джозефа Байдена баллотироваться в президенты в 2020 году. Трамп, употребив нелицеприятное выражение, заверил, что легко обойдет его.