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Эксперты отметили улучшения в состоянии Балтийского моря

Общество
22 марта, 15:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, марта. /ТАСС

При этом специалисты говорят о сохранении нагрузки на экосистему и сокращении количества рыбы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Специалисты Хельсинкской комиссии по Балтийскому морю (ХЕЛКОМ) отмечают позитивные результаты действий стран по улучшению его состояния, однако признают, что эти изменения идут медленно, сообщила исполнительный секретарь комиссии Моника Станкевич на международном форуме "День Балтийского моря" в Санкт-Петербурге.

"В июне будет опубликовано обновленное международное исследование о состоянии Балтийского моря, в котором отмечается прогресс в сокращении выбросов азота и фосфора", - сказала Станкевич. Отдельно она отметила действия по сокращению вредных выбросов в Санкт-Петербурге. "Благодарим Санкт-Петербург за образцовую работу по очистке сточных вод в вашем городе", - сказала исполнительный секретарь ХЕЛКОМ.

В то же время она отметила, что общее состояние Балтийского моря по-прежнему вызывает беспокойство экспертов - сохраняется нагрузка на экосистему, сокращается количество рыбы, продолжается эвтрофикация (образование избыточной биомассы в водных экосистемах). "Многие показатели являются неудовлетворительными", - сказала она. По мнению экспертов, "длительная история загрязнений замедляет положительные последствия от принятых мер по улучшению состояния моря". Станкевич указала также, что "до сих пор план действий по Балтийскому морю в части национальных действий выполнен только на 23%".

Отчет подготовили все страны-участницы ХЕЛКОМ за несколько лет. Он включает научную оценку экологического состояния Балтийского моря и его изменений с 2011 года, а также социально-экономические показатели и данные о нагрузке и влиянии деятельности человека. Его цель - оценка действий в рамках плана действий комиссии по Балтийскому морю. Документ также содержит информацию о морских перевозках, рыболовстве, аквакультуре и альтернативных источниках энергии.

Деятельность Хельсинкской комиссии направлена на защиту морской среды Балтийского моря от всех источников загрязнений и реализуется в рамках межправительственного сотрудничества Германии, Дании, Европейского союза, Латвии, Литвы, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии.

Международный экологический форум "День Балтийского моря" ежегодно проходит в Санкт-Петербурге при участии экспертов стран Балтийского региона для обсуждения общих проблем в сфере экологии.

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