Роспотребнадзор и Генпрокуратура не выявили повышенного загрязнения воздуха Москвы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве и Генеральная прокуратура в ответе на запрос Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по поводу массовых жалоб жителей Москвы и Московской области на неприятный запах ответили, что не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе столицы по итогам проверок в январе-феврале 2018 год. Ответы на запрос СПЧ опубликовал в четверг на своем сайте.

"В результате мониторинга качества <…> воздуха, проводимого в январе - феврале 2018 года, нарушений санитарно-гигиенических нормативов качества <…> воздуха на территории востока, юго-востока Москвы и прилегающих территорий Московской области не зафиксировано", - говорится в ответе Генпрокуратуры.

"В связи с поступлением массовых обращений граждан в период с 8 по 14 февраля 2018 года управлением [Роспотребнадзора] было организовано 220 выездов специалистов. <…> Превышений содержания загрязняющих веществ в <…> воздухе не обнаружено", - отмечается в ответе управления Роспотребнадзора по Москве.

Роспотребнадзор проводил замеры в зоне влияния АО "Газпромнефть-МНПЗ", Люберецких и Курьяновских очистных сооружений АО "Мосводоканал", Мусоросжигательного завода № 4 ГУП "Экотехпром", закрытых полигонов "Некрасовка" и "Саларьево", отмечается в сообщении. Ведомство сделало вывод, что неприятный запах, на который жалуются жители Москвы и Подмосковья, действительно, может появляться, однако он не представляет угрозы для здоровья.

Ранее сообщалось, что в конце августа 2017 года жители восточных и юго-восточных районов Москвы и Подмосковья начали жаловаться на сильный неприятный запах. Ученые установили, что основным источником загрязнения воздуха сероводородом на этом направлении является закрытый полигон бытовых отходов "Кучино".

Власти возвели на свалке систему сжигания свалочного газа, в состав которого входит сероводород, чтобы решить проблему, и позднее констатировали, что жалоб на запах стало меньше. Однако на выбросы свалочного газа с близлежащий полигонов стали жаловаться жители других муниципалитетов Подмосковья. Так, 21 марта 76 школьников из Волоколамского района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночь с 20 на 21 марта выбросом свалочного газа с "Ядрово". Шестеро были госпитализированы, согласно официальной позиции властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. К настоящему моменту пробы крови на возможную интоксикацию свалочным газом не готовы.