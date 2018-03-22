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Центр по примирению: более 5 тыс. мирных жителей вышли из Восточной Гуты с утра четверга

Общество
22 марта, 15:30 UTC+3 /Сирия/ 22, марта. /ТАСС

Сирийцы продолжают покидать зону военных действий через гуманитарный коридор

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ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 22 марта. /ТАСС/. Более 5 тыс. мирных сирийцев вышли через гуманитарный коридор из Восточной Гуты с утра 22 марта, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

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"При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. С утра 22 марта 2018 года через пункты пропуска из Восточной Гуты вышло более 5 тыс. мирных жителей", - сказал он.

Ранее в Центре по примирению сообщали, что с утра четверга этот район покинули более 3 тыс. человек.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.

13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам. В среду в российском военном ведомстве сообщили, что всего за время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты смогли выйти более 86 тысяч человек.

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