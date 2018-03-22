Британский совет сообщил о прекращении своей деятельности в России

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Британский совет сообщил об отмене всех запланированных мероприятий и прекращении своей деятельности в России. Об этом сообщается в четверг на сайте совета.

"Британскому Совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание", - говорится в заявлении совета.

17 марта в ответ на британские меры в отношении России МИД РФ сообщил, что Москва объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.