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Британский совет сообщил о прекращении своей деятельности в России

Общество
22 марта, 15:53 UTC+3

В заявлении совета уточняется, что в связи с этим решением отменяются все запланированные мероприятия и программы

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Британский совет сообщил об отмене всех запланированных мероприятий и прекращении своей деятельности в России. Об этом сообщается в четверг на сайте совета.

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"Британскому Совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание", - говорится в заявлении совета.

17 марта в ответ на британские меры в отношении России МИД РФ сообщил, что Москва объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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