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Пользователи сообщают о сбоях в работе Viber

Общество
22 марта, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Сбой произошел около 15:00 мск

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Материал из 1 страницы
© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Проблемы в работе мессенджера Viber наблюдаются у российских пользователей в четверг, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел около 15:00 мск. Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи из России, в том числе в Москве, Казани, Великом Новгороде, Ярославле, Ростове-на-Дону и Новосибирске. О проблемах с мессенджером также сообщают жители Белоруссии, Великобритании, Австрии, Нидерландов и др. стран.

Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (55%), отправкой сообщений (33%) и определением статуса "в сети" (11%).

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