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Еврейский музей запустил конкурс на создание памятника узникам фашистских концлагерей

Общество
22 марта, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Конкурс закончится 20 мая, его итоги будут подведены в течение 10 дней

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Еврейский музей и центр толерантности в год 75-летия восстания в нацистском лагере смерти Собибор объявил открытый конкурс на разработку архитектурной композиции, посвященной героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны, сообщает в четверг пресс-служба музея.

"Конкурс пройдет с 20 марта по 20 мая 2018 года. Объявление итогов состоится 30 мая 2018 года. Трем финалистам будут выплачены денежные премии. Конкурсные предложения финалистов будут экспонироваться в Еврейском музее и центре толерантности в период с 20 мая по 1 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Организаторы конкурса подчеркнули, что целью создания памятника является сохранение памяти о миллионах жертв концлагерей, чтобы трагедия Холокоста никогда не повторилась в истории человечества.

Церемония закладки камня на месте будущей композиции состоялась 29 января 2018 года в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время там были убиты 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, возглавленного советским офицером Александром Печерским. В восстании приняли участие около 400 заключенных, им удалось убить нескольких охранников и через минное поле уйти в лес. Около 80 человек погибли при побеге, 170 были позже обнаружены при облавах и расстреляны, еще около 100 человек были выданы нацистам или убиты местными коллаборационистами, до конца войны дожили лишь 53 участника восстания.

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