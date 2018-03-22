В Татарстане почти 1,3 тыс. человек пройдут экзамен по стандартам WorldSkills в 2018 году

КАЗАНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Около 1,3 тыс. человек пройдут в этом году демонстрационный экзамен по стандартам профессионального мастерства WorldSkills в Татарстане, сообщил в четверг премьер-министр республики Алексей Песошин.

"Второй год мы принимаем участие в апробации демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills. В 2017 году такой экзамен прошли 174 выпускника по девяти профессиональным компетенциям. В текущем году количество участников увеличится до 1 тыс. 294 человек [которые будут сдавать его] по 27 компетенциям. Данный экзамен пройдет в 47 образовательных организациях", - сказал он.

Песошин добавил, что движением WorldSkills в Татарстане охватило более 80% студентов средних учебных заведений.

В 2019 году в Казани пройдет чемпионат мира по профессиональному мастерству Worldskills Kazan. Специально для его проведения построят крупнейший выставочный комплекс - WorldSkills KazanArena общей площадью 55,1 га. Строительство центра уже начали, его планируют завершить к 2018 году.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, его создали в 1946 году для повышения престижа рабочих профессий и развития профобразования путем проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире.