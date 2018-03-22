В "МК" назвали неправильным решением отказ журналистов от работы в Госдуме

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Гендиректор издательского дома "Московский комсомолец" Павел Гусев считает, что отказ журналистов от работы в Госдуме - неправильное решение, но при этом готов поддержать журналисток в их решении обратиться в полицию с обвинениями в адрес депутата Леонида Слуцкого. Соответствующее заявление размещено в четверг на сайте издания.

В среду состоялось заседание комиссии по вопросам депутатской этики, которая рассматривала заявления журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, обвинивших парламентария в домогательствах. По итогам заседания глава комиссии Отари Аршба заявил, что нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата обнаружено не было. В тот же день холдинг РБК заявил, что в знак несогласия с вердиктом комиссии отзывает всех работающих в Госдуме журналистов. Коллег поддержали газета "Ведомости", издательский дом "Коммерсант", "Новая газета", телеканал "Дождь", RTVI, издание znak.com и ряд других редакций.

"Уход из Госдумы - абсолютно неправильное решение для журналистских коллективов. Дума - один из интереснейших источников для получения информации, журналистских расследований", - считает глава Союза журналистов Москвы и генеральный директор издательского дома "Московский комсомолец" Павел Гусев. При этом он полностью поддерживает журналисток, обвиняющих Слуцкого в домогательствах. "Если журналистки обратятся в правоохранительные органы с обвинениями в адрес Леонида Слуцкого, я всецело поддержу это обращение", - добавил Гусев.

"Редакция "МК" в сложившейся ситуации увеличит число корреспондентов, освещающих работу нижней палаты", - говорится в сообщении. В издании считают, что необходимо усилить работу в Госдуме после того, что произошло, следить за тем, каким бизнесом занимаются депутаты, на каких машинах ездят, какие законы принимают.

Ранее Союз журналистов России в связи с решением комиссии выразил недоумение и заявил, что "всегда защищал и будет защищать тех, кто занимается профессиональной деятельностью".

История скандала

В феврале СМИ опубликовали материалы с обвинениями в домогательствах в адрес Слуцкого от нескольких журналисток парламентского пула, чьи имена не назывались. После этого заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе публично заявила о приставаниях депутата, имевших место семь лет назад, когда она работала на грузинском телевидении.

Кроме того, в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента Русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой на домогательства со стороны Слуцкого. По словам Жук, инцидент с ее участием произошел в 2014 году. Рустамова сообщила об эпизоде, который, по ее словам, имел место в 2017 году. Би-би-си опубликовало диалог Рустамовой со Слуцким, который, как сообщило издание, был записан на диктофон журналистки.

Комиссия по вопросам депутатской этики рассмотрела жалобы от Жук и Рустамовой и заявила об "избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц".