Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В "МК" назвали неправильным решением отказ журналистов от работы в Госдуме

Общество
22 марта, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Ранее на заседании нижней палаты парламента по вопросам депутатской этики сообщили, что не нашли нарушений со стороны Леонида Слуцкого

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Гендиректор издательского дома "Московский комсомолец" Павел Гусев считает, что отказ журналистов от работы в Госдуме - неправильное решение, но при этом готов поддержать журналисток в их решении обратиться в полицию с обвинениями в адрес депутата Леонида Слуцкого. Соответствующее заявление размещено в четверг на сайте издания.

Смотрите также

Слуцкий отказался комментировать тему домогательств

Слуцкий назвал обвинения в домогательствах "заказухой", которая добавила ему авторитета

Женский клуб в Госдуме назвал провокацией кампанию в СМИ о домогательствах Слуцкого

В среду состоялось заседание комиссии по вопросам депутатской этики, которая рассматривала заявления журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, обвинивших парламентария в домогательствах. По итогам заседания глава комиссии Отари Аршба заявил, что нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата обнаружено не было. В тот же день холдинг РБК заявил, что в знак несогласия с вердиктом комиссии отзывает всех работающих в Госдуме журналистов. Коллег поддержали газета "Ведомости", издательский дом "Коммерсант", "Новая газета", телеканал "Дождь", RTVI, издание znak.com и ряд других редакций.

"Уход из Госдумы - абсолютно неправильное решение для журналистских коллективов. Дума - один из интереснейших источников для получения информации, журналистских расследований", - считает глава Союза журналистов Москвы и генеральный директор издательского дома "Московский комсомолец" Павел Гусев. При этом он полностью поддерживает журналисток, обвиняющих Слуцкого в домогательствах. "Если журналистки обратятся в правоохранительные органы с обвинениями в адрес Леонида Слуцкого, я всецело поддержу это обращение", - добавил Гусев.

"Редакция "МК" в сложившейся ситуации увеличит число корреспондентов, освещающих работу нижней палаты", - говорится в сообщении. В издании считают, что необходимо усилить работу в Госдуме после того, что произошло, следить за тем, каким бизнесом занимаются депутаты, на каких машинах ездят, какие законы принимают.

Ранее Союз журналистов России в связи с решением комиссии выразил недоумение и заявил, что "всегда защищал и будет защищать тех, кто занимается профессиональной деятельностью".

История скандала

В феврале СМИ опубликовали материалы с обвинениями в домогательствах в адрес Слуцкого от нескольких журналисток парламентского пула, чьи имена не назывались. После этого заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе публично заявила о приставаниях депутата, имевших место семь лет назад, когда она работала на грузинском телевидении.

Кроме того, в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента Русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой на домогательства со стороны Слуцкого. По словам Жук, инцидент с ее участием произошел в 2014 году. Рустамова сообщила об эпизоде, который, по ее словам, имел место в 2017 году. Би-би-си опубликовало диалог Рустамовой со Слуцким, который, как сообщило издание, был записан на диктофон журналистки.

Комиссия по вопросам депутатской этики рассмотрела жалобы от Жук и Рустамовой и заявила об "избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
3
Памфилова заявила, что дала бы "в морду" наблюдателю, оскорбившему избирателей Кавказа
4
Стоимость проезда легковых машин по трассе М-11 составит около 2 тыс. руб.
5
Случаи объявления бойкота журналистами в разных странах. Досье
6
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
7
Сестра Савченко заявила, что депутат не согласна с обвинениями в подготовке госпереворота
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов