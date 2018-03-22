Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: открытка Джека Потрошителя выставлена на аукцион в Англии за $1,3 тысячи

Общество
22 марта, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Убийца сообщает в ней о намерении напасть на двух женщин

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 марта. Открытка, направленная серийным убийцей Джеком Потрошителем в полицейский участок Илинг на западе Лондона, выставлена на аукцион Ground Auctions в городе Фолкстон (юго-восточное графство Кент). Об этом сообщает в четверг британская газета Daily Express.

Смотрите также

Times: купленную британцем на eBay фотографию за £7 эксперты оценили в $2 млн

Библия Дональда Трампа стала частью музейной экспозиции

Коллекцию снимков первых американских гастролей The Beatles выставят на аукцион

Предварительная оценка лота составляет £900 (около $1,3 тыс.). "Остерегайтесь, есть две женщины, которых я хочу [убить], - говорится в почтовом отправлении от 1888 года. - Мой нож все еще в хорошем состоянии ... Я Джек Потрошитель".

Это послание выставила на торги вдова полицейского, которому его подарили по выходе на пенсию в 1966 году. Подлинность открытки заверена экспертом Музея Джека Потрошителя Стюартом Эвансом, изучавшим почерк убийцы по его письмам. "Муж женщины, продающей послание, работал в столичной полиции, и когда дело об этом серийном убийце было закрыто, он каким-то образом сумел ее приобрести, - поведали представители Ground Auctions. - С тех пор она хранилась в его доме в ящике стола".

Псевдоним Джек Потрошитель был присвоен серийному убийце, который действовал в лондонском районе Уайтчепел во второй половине 1888 года. Его жертвами были проститутки из трущоб. На счету преступника по меньшей мере пять убийств. Последней его жертвой - сразу же после получения открытки лондонскими полицейскими - стала Мэри Джейн Келли. Она была убита 9 ноября 1888 года в снимаемой ею комнате.

Аукцион, который вызвал большой интерес во всем мире, прежде всего в США, пройдет в Фолкстоне 30 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
4
Стоимость проезда легковых машин по трассе М-11 составит около 2 тыс. руб.
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов