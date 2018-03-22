Эксперт: понятие техногенных залежей нефти нуждается в законодательном закреплении

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Возникающие во время бурения скважин утечки углеводородов - техногенные залежи - необходимо обозначить законодательно для дальнейшей борьбы с этой экологической проблемой, считает член-корреспондент Российской академии наук, профессор Российского университета нефти и газа Василий Богоявленский.

"Понятие техногенных залежей сейчас отсутствует в нормативных документах. Это относительно новая тема, которую мы прорабатываем по линии Совета Федерации. Необходимо вносить это понятие в нормативные документы и в законодательные акты по недропользованию, чтобы можно было начать бороться с этой экологической проблемой", - сказал в четверг ТАСС Богоявленский.

Он также уточнил, в чем заключается опасность техногенных залежей для экологии.

"В результате бурения многих тысяч скважин в Арктике и других регионах произошло нарушение <...> среды, которую мы разбурили этими скважинами. Происходит утечка углеводородов из <...> [нижних] слоев в <...> [верхние] с формированием техногенных залежей. Это явление приводит к появлению антропогенных воздействий на поверхности земли. Вокруг старых, бесхозных скважин происходят утечки на поверхность и прямо в море", - сказал Богоявленский.

IX международный форум "Экология" проходит в Москве 22-23 марта. Организатором выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Цель форума - содействие созданию и развитию благоприятный условий для улучшения состояния окружающей среды в России и мире.