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Председателем правления общества "Мемориал" избран Ян Рачинский

Общество
22 марта, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Правление правозащитного общества осталось без руководителя в декабре 2017 года в связи с кончиной Арсения Рогинского

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Член правления международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал", сопредседатель его московского отделения Ян Рачинский избран главой правления организации. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в "Мемориале".

"Только что председателем избран Ян Рачинский", - сказал собеседник агентства.

Правление правозащитного общества осталось без руководителя в декабре 2017 года в связи с кончиной Арсения Рогинского, который был одним из основателей "Мемориала" и возглавлял его с 1998 года.

Новый глава "Мемориала" Рачинский родился в 1958 году в Москве, окончил механико-математический факультет МГУ. В организацию пришел летом 1988 года.

Рачинский в "Мемориале" руководит созданием электронной базы данных жертв политических репрессий. В настоящее время она насчитывает более 3 млн имен. В октябре 2017 года в интервью ТАСС он сообщил, что база формируется за счет собственных данных "Мемориала" и книг памяти, издаваемых региональными властями. По словам Рачинского, точное число жертв политических репрессий до сих пор неизвестно.

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