Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС Крыма предупредило жителей о сильных дождях и ветре до 25 м/с в пятницу

Общество
22 марта, 17:43 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 22, марта. /ТАСС

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок по городу

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Сильные дожди и порывы ветра ожидаются на территории Крыма в пятницу, 23 марта 2018 года, говорится в предупреждении, распространенном в четверг Главным управлением МЧС по региону.

"В связи с выходом южного циклона утром и днем 23 марта в Крыму ожидаются сильные дожди, усиление восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности при непогоде, в частности, при получении информации о выпадении обильных осадков воздержаться от поездок по городу и, по возможности не выходить на улицу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
3
Памфилова заявила, что дала бы "в морду" наблюдателю, оскорбившему избирателей Кавказа
4
Стоимость проезда легковых машин по трассе М-11 составит около 2 тыс. руб.
5
Случаи объявления бойкота журналистами в разных странах. Досье
6
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
7
Сестра Савченко заявила, что депутат не согласна с обвинениями в подготовке госпереворота
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов