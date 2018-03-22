МЧС Крыма предупредило жителей о сильных дождях и ветре до 25 м/с в пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Сильные дожди и порывы ветра ожидаются на территории Крыма в пятницу, 23 марта 2018 года, говорится в предупреждении, распространенном в четверг Главным управлением МЧС по региону.

"В связи с выходом южного циклона утром и днем 23 марта в Крыму ожидаются сильные дожди, усиление восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности при непогоде, в частности, при получении информации о выпадении обильных осадков воздержаться от поездок по городу и, по возможности не выходить на улицу.