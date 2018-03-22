Заксобрание Карелии просит Минздрав обеспечить путевками взрослых инвалидов с ДЦП

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии приняли обращение к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с просьбой обеспечить бесплатными путевками совершеннолетних инвалидов, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП). Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе карельского парламента.

"Депутаты поддержали обращение на имя Вероники Игоревны Скворцовой с просьбой обеспечить за счет Фонда социального страхования санаторно-курортным лечением инвалидов с детства, страдающих ДЦП. В ближайшее время оно будет направлено в Министерство здравоохранения России", - сказала собеседник агентства.

Как рассказала 13 марта на парламентском комитете по здравоохранению и социальной политике депутат Законодательного собрания республики, автор обращения Галина Гореликова, согласно приказу Минздрава России от 2016 года, детский церебральный паралич исключен из перечня медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения, хотя в списке показаний для детей заболевание присутствует. Поэтому инвалиды с ДЦП после 18 лет не могут рассчитывать на бесплатные путевки, а детям они выделяются за счет Фонда социального страхования.

"Тем самым нарушен принцип преемственности оказания реабилитационной помощи лицам, страдающим детским церебральным параличом, которые, будучи инвалидами с детства, получали санаторно-курортное лечение, а по достижении ими 18-летнего возраста лишены данной возможности. Считаю, что лечение ДЦП - пожизненный процесс и санаторно-курортное лечение способствует улучшению состояния здоровья, повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями", - пояснила Галина Гореликова.

Для решения этой проблемы необходимо внести изменение в приказ министерства, уточнила парламентарий.

Как сказал член комитета и главный врач петрозаводской поликлиники №2 Аркадий Рутгайзер, на сегодняшний день не ясно, как взрослым людям с ДЦП получить необходимое лечение в санаториях.