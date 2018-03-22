Собянин посетил редакцию газеты "Вечерняя Москва" в честь 95-летнего юбилея издания

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил редакцию газеты "Вечерняя Москва" и поздравил ее коллектив с 95-летием издания, передает корреспондент ТАСС.

"Не мог не приехать к вам, не поздравить вас с замечательным юбилеем - 95 лет, солидный возраст. 95 лет - это 1923 год, только прошла революция, только началось строительство великого социалистического государства - "Вечерка" была рядом. Развивалась столица - "Вечерка" была рядом, строились первые линии метро - "Вечерка" освещала, как это происходило. Защита города Москвы, Великая Отечественная война, послевоенное лихолетье - "Вечерка" везде была рядом, участвовала в этих событиях, по большому счету история "Вечерки" - это часть истории нашей страны и нашего города", - сказал Собянин.

По словам мэра, газета объективно и в полной степени освещает важнейшие городские события, от программы реновации до развития транспортной системы. Он выразил благодарность коллективу редакции за работу. "Спасибо огромное за вашу работу, за ваш труд, за то, что вы прикладываете свои таланты, умения для того, чтобы донести объективную информацию до горожан", - сказал градоначальник.

Журналисты газеты задали мэру вопросы, которые касались как прошедших выборов президента России, так и исключительно городских тем. Самый старший сотрудник газеты, обозреватель Татьяна Харламова, спросила Собянина о реализации программы "Активное долголетие". "Буквально за месяц 60 тыс. москвичей записалась участвовать в этой программе. Тысячи кружков разного рода, начиняя от компьютерной грамотности, заканчивая танцами, начали работать в Москве", - пояснил Собянин.

Также мэр ответил на вопрос журналистов о ходе программы реновации жилищного фонда в городе. По его словам, несмотря на ряд первоначальных негативных откликов, спустя год после старта программы первые москвичи, дома которых вошли в программу, уже переезжают в новое жилье.

Во время посещения редакции газеты мэр подписал готовящейся номер издания к выпуску, а также передал редакции книгу стихотворений "Моя улица" Сергея Михалкова, который печатался в газете. Кроме того, мэр пообещал коллективу редакции премии в честь 95-летнего юбилея.