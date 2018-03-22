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Специалисты туротрасли Сочи к чемпионату мира по футболу пройдут повышение квалификации

Общество
22 марта, 18:57 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 22, марта. /ТАСС

В рамках программы представители компаний и организаций будут изучать иностранные языки

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КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/. Специалисты сочинских компаний и организаций, которые будут работать с туристами и болельщиками во время чемпионата мира, смогут пройти повышение квалификации по специальным программам, в том числе разработанным к Олимпиаде-2014 в Сочи, сообщил ТАСС в четверг министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.

"Это образовательные программы по повышению квалификации для представителей туротрасли, в том числе по иностранным языкам", - сказал Константиниди.

По данным министерства курортов, уже заключено рамочное соглашение о реализации совместных образовательных программ по повышению квалификации специалистов туриндустрии с Сочинским госуниверситетом. Этот же вуз участвовал в разработке и реализации подобных программ при подготовке региона к Олимпийским играм, которые в 2014 году принимал Сочи.

В настоящее время ведутся переговоры с другими кубанскими вузами. "Сейчас определяем, какие программы, где и как будут реализовываться", - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Геленджике уже появился один из проектов по повышению квалификации - в преддверии чемпионата мира врачи скорой помощи будут учить английский язык. Основной упор при обучении врачей делается на разговорную речь и понимание иностранного языка на слух. Кроме того, в дни чемпионата вместе с врачами будут дежурить десять волонтеров, свободно говорящих по-английски.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 городов. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня). Также в Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).

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