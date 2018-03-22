Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курская область в 2018 году увеличит финансирование развития сел в три раза

Общество
22 марта, 19:24 UTC+3 КУРСК КУРСК 22, марта. /ТАСС

Основными направлениями работы называют газификацию, водоснабжение и улучшение жилищных условий

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУРСК, 22 марта. /ТАСС/. Власти Курской области направят более 723 млн рублей на развитие сел в регионе, увеличив финансирование по сравнению с предыдущим годом в три раза. На эти средства в регионе построят новые ФАПы, дороги, водопроводные и газораспределительные сети, сообщил в четверг на совещании сельхозпроизводителей заместитель губернатора области по вопросам АПК Алексей Золотарев.

"На реализацию программных мероприятий в селах в этом году за счет всех источников финансирования будет направлено 723 млн рублей. Ключевыми направлениями по-прежнему остаются газификация, водоснабжение, улучшение жилищных условий в сельской местности, сельских автомобильных дорог. Поставлена задача и по ФАПам - не уменьшать их количество, а строить", - сказал Золотарев. В прошлом году на развитие сел регион направил более 223 млн рублей.

По федеральной программе развития сельских территорий в текущем году строительство ФАПов уже стартовало в трех районах Курской области. Ранее губернатор Александр Михайлов заявлял о том, что власти региона намерены не только сохранить имеющуюся сеть из 605 фельдшерско-акушерских пунктов, но и ввести в эксплуатацию еще десять ФАПов до 2020 года. Кроме того, в текущем году в регионе построят 103 км газораспределительных сетей - почти в шесть раз больше по сравнению с прошлым годом. Это позволит газифицировать 1,7 тыс. частных домовладений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Курская область
Страны
Россия
Персоны
Михайлов, Александр Николаевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
Памфилова заявила, что дала бы "в морду" наблюдателю, оскорбившему избирателей Кавказа
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Сестра Савченко заявила, что депутат не согласна с обвинениями в подготовке госпереворота
5
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
6
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
7
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов