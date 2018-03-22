Курская область в 2018 году увеличит финансирование развития сел в три раза

КУРСК, 22 марта. /ТАСС/. Власти Курской области направят более 723 млн рублей на развитие сел в регионе, увеличив финансирование по сравнению с предыдущим годом в три раза. На эти средства в регионе построят новые ФАПы, дороги, водопроводные и газораспределительные сети, сообщил в четверг на совещании сельхозпроизводителей заместитель губернатора области по вопросам АПК Алексей Золотарев.

"На реализацию программных мероприятий в селах в этом году за счет всех источников финансирования будет направлено 723 млн рублей. Ключевыми направлениями по-прежнему остаются газификация, водоснабжение, улучшение жилищных условий в сельской местности, сельских автомобильных дорог. Поставлена задача и по ФАПам - не уменьшать их количество, а строить", - сказал Золотарев. В прошлом году на развитие сел регион направил более 223 млн рублей.

По федеральной программе развития сельских территорий в текущем году строительство ФАПов уже стартовало в трех районах Курской области. Ранее губернатор Александр Михайлов заявлял о том, что власти региона намерены не только сохранить имеющуюся сеть из 605 фельдшерско-акушерских пунктов, но и ввести в эксплуатацию еще десять ФАПов до 2020 года. Кроме того, в текущем году в регионе построят 103 км газораспределительных сетей - почти в шесть раз больше по сравнению с прошлым годом. Это позволит газифицировать 1,7 тыс. частных домовладений.