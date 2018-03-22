На фасадах ТЦ в Волоколамске планируют пустить бегущую строку с данными о качестве воздуха

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Московской области планируют вывести данные о качестве воздуха в Волоколамске, где 21 марта 76 школьников обратились к медикам из-за плохого самочувствия, на фасады трех торговых центров (ТЦ) в городе в формате бегущей строки. Об этом журналистам в четверг сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области генерал Сергей Полетыкин.

"Сейчас совместно с администрацией прорабатывается технический вопрос возможности вывода информации на бегущие строки, которые располагаются в трех торговых точках", - сказал он.

По словам Полетыкина, эти бегущие строки станут частью системы оповещения жителей района об уровне загрязнения воздуха в Волоколамске наряду с уже установленным сегодня монитором.

Он добавил, что при штатной обстановке информация на монитор и бегущие строки будет выводиться раз в четыре часа, при выбросе - мгновенно обновляться. "В случае выброса или скачка загрязнения информация сразу же выводится на мобильный комплекс информирования населения", - добавил Полетыкин.

Ранее сообщалось, что 21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночь с 20 на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Шестеро из них были госпитализированы, согласно официальной позиции властей, из- за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. К настоящему моменту пробы крови на возможную интоксикацию свалочным газом не готовы, троих детей медики отпустили домой.