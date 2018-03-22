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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Адыгее

Общество
22 марта, 19:53 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 22, марта. /ТАСС

Гидрометцентр региона сообщил, что холодный атмосферный фронт принесет понижение температуры воздуха и осадки

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МАЙКОП, 22 марта. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Адыгее в связи с ожидаемыми заморозками, они могут нанести ущерб сельхозкультурам, сообщили ТАСС в управлении МЧС России по республике.

"По прогнозам Гидрометцентра Адыгеи, через территорию республики проходит холодный атмосферный фронт, который принесет понижение температуры воздуха и осадки - дождь, мокрый снег, возможен ледяной дождь. Ночью с 22 на 23 марта ожидаются заморозки - 1-3 градуса. Резкое понижение температуры может негативно сказаться на урожае сельскохозяйственных культур, находящихся в вегетации и в фазе цветения", - сказали в МЧС по республике.

Как прокомментировали в региональном Гидрометцентре, антициклон спровоцировал резкий температурный скачок. Еще 21 марта температура на равнинной части республики достигала почти 20 градусов тепла. Спустя сутки столбик термометра отпустился до 5-6 градусов. Осадки сохранятся на территории региона несколько дней.

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