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Ученики профильных классов "Сириуса" в Сочи будут решать задачи для "Яндекса"

Общество
22 марта, 20:01 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 22, марта. /ТАСС

Старшеклассники будут изучать программирование, физику, математику, информатику, химию и биологию

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СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Учащиеся профильных инженерно-математических классов образовательного центра "Сириус" в Сочи будут решать реальные задачи для компании "Яндекс". Об этом сообщила в четверг журналистам руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

В четверг фонд и управление по образованию и науке администрации Сочи подписали соглашение об открытии в школе профильных инженерно-математических классов для старшеклассников курорта. Ранее сообщалось, что классы создадут на базе новой школы образовательного центра "Сириус", роботу которого курирует фонд. Школа должна начать работу в 2018 году.

"Один из разработчиков программы [для профильного класса] - это компания "Яндекс". Те задачи, которые ребята будут получать, будут в учебной форме, но абсолютно настоящими, реальными <…> Таким образом, у каждого из них (учеников - прим. ТАСС) уже будет четкое представление о том, какие навыки, какие знания, какие умения нужны реальным работодателям, которые будут в том числе и их педагогами", - рассказала Шмелева.

Программирование будет одним из предметов, который станут изучать в профильном классе. Им предложат использовать язык программирования Python - одного из самых популярных языков в мире. Проект реализуют совместно с "Яндекс.Лицей" - экспериментальной образовательной платформой для школьников, специализирующейся на Python.

Другие профильные предметы - физику, математику, информатику, химию и биологию - старшеклассники будут изучать в "Сириусе", куда станут приходить на полный день. Базовыми школами для профильных классов будут гимназия №8 и лицей №59, в которых старшеклассники будут учиться три дня в неделю, в каждом учреждении будет базироваться по одному классу.

"Сириус" берет на себя все, что связано с профильной подготовкой самых сильных сочинских школьников, которые сейчас проходят отбор, которые готовятся к экзаменам", - отметила Шмелева.

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