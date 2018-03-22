Британский совет прекратил свою работу в России

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Британский совет, представляющий Великобританию в вопросах культуры и образования, заявил в четверг о прекращении своей деятельности в РФ, выполнив соответствующее решение российских властей.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что двусторонние культурные программы могут осуществляться теперь по линии посольства Великобритании. Опрошенные ТАСС представители российских музеев заявили, что закрытие организации не повлияет на их работу, проведение международных экзаменов IELTS для поступления в вузы за границей также не прекратится в виду последних событий.

Отношения России и Соединенного Королевства обострились на фоне инцидента, произошедшего 4 марта в Солсбери, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон утверждает, что это вещество якобы разрабатывалось в России. На этом основании Великобритания обвинила РФ в причастности к инциденту. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Нарушение правового статуса

Швыдкой, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что Россия не хочет разрывать культурные отношения с Великобританией и, в частности, с Британским советом. "Мы настаиваем только на том, чтобы представительство [совета] в России находилось на законных основаниях", - добавил Швыдкой. По его словам, Британский совет не может работать в России на прежних условиях, которые были проявлением доброй воли Москвы. "У нас нет соглашения о культурных центрах между Британией и Россией, и, по существу, мы давали возможность Британскому совету работать в качестве доброй воли РФ. Поскольку политический контекст сегодня совершенно иной, чем, скажем, две недели назад, то ясно, что было бы странно проявлять жесты доброй воли", - сказал Швыдкой.

По его словам, в нынешней острой политической ситуации вести разговор о заключении подобного договора сложно. Спецпредставитель президента при этом подчеркнул, что двусторонние культурные программы могут осуществляться по линии отдела культуры посольства Великобритании.

В свою очередь советник президента России по культуре Владимир Толстой заявил, что надеется на сохранение культурных связей с Великобританией. "Культурные связи - то, что в самую последнюю очередь должно ломаться и получать препятствия. Мне трудно судить, может быть, какие-то действия Британского совета вызвали потребность в такой реакции, есть закрытая информация", - отметил он.

Реакция российских музеев

Представители столичных музеев выразили мнение, что российские музеи и центры современного искусства не пострадают в связи с прекращением деятельности Британского совета на территории РФ.

Так, Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) "взаимодействовал с Британским советом в образовательном и информационном поле, в том числе, по вопросам инклюзии", однако на сегодняшний день прямых партнерских программ с ним не ведет, сказал руководитель службы по связям с общественностью РОСИЗО - ГЦСИ Илья Вольвич.

В Галерее Гари Татинцяна со 2 февраля проходит персональная британца выставка Мэта Коллишоу "Альбион". Несмотря на прекращение деятельности Британского совета на территории РФ, работа выставки продолжается. "Выставка будет работать в стандартном режиме", - сообщили ТАСС в пресс-службе галереи.

В пресс-службе Государственной Третьяковской галереи и ГМИИ имени А. С. Пушкина заявили о том, что не планировали на будущее каких-то совместных проектов.

Музеи Московского Кремля в прошлом реализовали множество проектов с Британским советом, однако в настоящий момент никаких совместных планов, которым бы угрожала текущая политическая ситуация, у них нет. Более того, сейчас в сотрудничестве с Великобританией готовится выставка об эпохе Петра I, которая ориентировочно откроется в 2019 году. В ней предполагается участие Национального морского музея Великобритании.

Сдача международных экзаменов

Закрытие Британского совета не повлияет на работу российских центров по приему IELTS, самого популярного в мире экзамена на знание английского языка для поступления в вузы. Это объясняется тем, что совет был лишь одним из экзаменационных центров, который организовывал сдачу IELTS. Координирует же экзаменационные центры специальный департамент Кембриджского университета, который выдает аккредитацию организациям на проведение экзаменов по английскому языку в России.

"На данный момент никаких сообщений от Кембриджа об изменениях принципа работы департамента с экзаменационными центрами в России не было", - прокомментировала ситуацию директор по маркетингу сети школ иностранных языков Alibra School Диана Степанова.

Сам Британский совет ожидает, что и его центр сдачи IELTS продолжит работу в России, несмотря на прекращение деятельности совета в стране.

О Британском совете

Британский совет - международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. По информации с официального сайта, была основана в 1934 году. В настоящее время работает в более чем 100 странах. В Москве представительство появилось в 1959 году.