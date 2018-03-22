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Бюджетникам в Ингушетии поднимут зарплату с 1 мая

Общество
22 марта, 20:27 UTC+3 МАГАС МАГАС 22, марта. /ТАСС

Изменения коснутся работников бюджетной сферы, заработная плата которых не превышает 11163 рубля

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МАГАС, 22 марта. /ТАСС/. Республика Ингушетия получит 51,5 млн рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела образования, культуры, здравоохранения и спорта регионального минфина Любовь Карахоева.

"Повышение зарплаты с 1 мая ждет только ту категорию бюджетников, у которых заработная плата ниже 11163 рубля. На увеличение МРОТ у нас были предусмотрены средства, а вот эта сумма - 51,47 млн рублей, выделенная федеральным Минфином, является возмещением этих средств", - сказала Карахоева.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 20 млрд рублей регионам на повышение оплаты труда бюджетников в связи с увеличением МРОТ с 1 мая.

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