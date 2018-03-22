Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около полигона "Ядрово" в Волоколамске установят две аэрозольные пушки

Общество
22 марта, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Пушки будут распылять препарат, который нейтрализует запах и снижает концентрацию выделяющих его активных органических веществ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Московской области с четверга запустят две аэрозольные пушки около полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе для подавления неприятного запаха. Об этом сообщил журналистам в четверг зампред регионального правительства, специальный представитель губернатора Подмосковья Александр Чупраков.

Смотрите также

Власти Подмосковья выписали первые 30 путевок в дома отдыха для жителей Волоколамска

Поклонская попросила Чайку проверить действия чиновников в связи с ситуацией с "Ядрово"

Жители Волоколамска подали иск в суд с требованием закрыть полигон "Ядрово"

"На полигон сегодня доставят две так называемые аэрозольные пушки, которые будут распылять на территории полигона специальное вещество, которое будет устранять неприятный запах, и не только устранять, но и, соответственно, его нейтрализовывать. Наша задача сейчас - при появлении этого запаха сразу его устранять, чтобы не было негативных последствий", - сказал Чупраков.

Как пояснил министр регионального ЖКХ Евгений Хромушин, аэрозольные пушки будут распылять нехимический препарат, который состоит из двух групп сильнодействующих бактерий. По его словам, данное вещество не просто нейтрализует запах, оно также снижает концентрацию активных органических веществ, которые выделяют запах.

"Также министерство транспорта пообещало закрепить одну машину, которая в режиме нон-стоп будет там находиться, чтобы если будет где-то разлом на полигоне, из которого идет массовый выброс, сразу над ним создавать облако аэрозоля из бактерий, которое позволит резко понижать концентрацию таких соединений", - добавил министр, уточнив, что запасы реагента и пушки взяты у Щелковского и Подольского водоканала.

ЧП в Волоколамске

По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, около 60 детей из разных школ Волоколамска в среду обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, шестерых госпитализировали. Ранее сообщалось, что местные жители связывали ухудшение самочувствия школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел в ночь на среду. Врачи не подтвердили пока этой связи.

Ранее местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи "Ядрово" и неприятный запах, распространяющийся со свалки. Третьего и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги, его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить нескольких должностных лиц. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня и взял ее на личный контроль. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.

Согласно планам министерства эакологии и природопользования Московской области, старую часть "Ядрово" закроют в апреле 2018 года, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется 24 марта, будет работать как минимум до 2030 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
4
Россияне выбрали названия для новейшего оружия
5
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
6
"М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей
7
Times: "Лаборатория Касперского" раскрыла американскую программу для слежки в интернете
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов