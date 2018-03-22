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Врачи осмотрели еще 68 детей с жалобами из-за выбросов со свалки в Волоколамске

Общество
22 марта, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Из обратившихся за медицинской помощью никого не госпитализировали

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Почти 70 детей обратились к врачам в Волоколамском районе Московской области в четверг из-за плохого самочувствия, которое они связывают с выбросами с полигона твердых бытовых отходов "Ядрово", сообщил журналистам первый заместитель министра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук.

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Раннее сообщалось, что в среду 76 школьников из Волоколамского района обратились к врачам, ухудшение самочувствия они также связывали с произошедшим в ночь с 20 на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Шестерых госпитализировали, троих затем отпустили. Согласно официальной позиции властей, в стационар их положили из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических болезней.

"Вчера мы приняли 77 детишек. Сегодня к нам обратились 68 детей. Госпитализаций сегодня не было", - сказал Ющук, комментируя ситуацию вокруг полигона "Ядрово".

По его словам, чаще всего при этом врачи фиксировали проявления аллергической реакции: экземы, дерматиты и крапивницы. Также было 12-13 случаев острых респираторных заболеваний.

Ющук добавил, что предварительные анализы крови, взятые у всех, кто обратился к врачам 21 марта, не позволили обнаружить в них вредные газы, сероводород или метан. "Есть предварительные результаты, что не обнаружены одним из методов концентрации газов - сероводород, метан. Мы продолжаем отправлять на исследование образцы крови <…> Мы ждем сегодня-завтра полной информации по наличию в крови примесей токсинов", - сказал он.

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