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Сайт Минобороны РФ в ходе голосования за названия новейшего оружия подвергся DDoS-атакам

Общество
22 марта, 21:38 дата обновления: 22 марта, 21:49 UTC+3

Как сообщили в ведомстве, все они были нейтрализованы

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сайт Минобороны РФ в ходе финального голосования за названия новейшего вооружения подвергся массированным DDoS-атакам, все они были нейтрализованы, сообщили в военном ведомстве.

"В течение последнего дня голосования за названия новейших отечественных вооружений на официальный сайт Минобороны России было совершено семь DDoS-атак. Из них в течение дня пять были средней интенсивности, и две наиболее мощных с 19:00 до 20:00 мск (последний час голосования)", - сказали в Минобороны.

"Службами компьютерной безопасности Минобороны России все DDoS-атаки были нейтрализованы", - подчеркнули в военном ведомстве.

Там рассказали, что "в последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту составило десятки тысяч в секунду".

"Еще более 600 тыс. посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования в последний час в режиме реального времени", - сообщили в оборонном ведомстве.

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