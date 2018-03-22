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Эксперт: электронные пособия учат школьников работать с информацией в цифровом мире

Общество
22 марта, 23:33 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 22, марта. /ТАСС

Такое мнение высказала директор центра изучения учительских практик Высшей школы экономики Елена Чернобай

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СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Электронные учебники не только помогают школьникам учиться, но и учат их искать и обрабатывать информацию с помощью цифровых ресурсов, считает директор центра изучения учительских практик Высшей школы экономики Елена Чернобай.

"Ребенку намного интереснее и легче учиться, используя цифровые инструменты, когда он перелистывает картинки, обращается к различным ресурсам сети. Это формирует у школьников те цифровые компетенции, которые им будут необходимы для будущей жизни", - сказала Чернобай ТАСС в четверг в кулуарах межрегиональной научно-практической конференции корпорации "Российский учебник", которая проходит в Сочи.

Она отметила, что современные школьники живут в цифровом мире, большую часть времени они проводят в соцсетях, в интернете. Поэтому в качестве инструментов для обучения детям нужны современные пособия. "Одним из таких цифровых инструментов является образовательной платформы LECTA, которая содержит и комплекс материалов для ученика, и комплекс материалов для учителя", - привела в пример Чернобай.

По ее словам, такая образовательная среда позволяет учиться удаленно и при этом получать полноценное образование. "Школьник, видя перед собой веер ресурсов, заданий, информационных материалов может использовать все это для обучения. Таким образом, процесс формирования цифровых компетенций будет актуализирован у ребенка XXI века", - заключила Чернобай.

LECTA - цифровая образовательная платформа корпорации "Российский учебник". Ее пользователям доступны электронные формы учебников и аудиоприложения для изучения иностранного языка.

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