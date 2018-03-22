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"Одноклассники" поддержали бойкот СМИ депутату Слуцкому

Общество
22 марта, 22:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В соцсети призвали пользователей выразить свою поддержку в адрес СМИ, подписавшись на их группы

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Соцсеть "Одноклассники" поддержала СМИ, которые объявили бойкот депутату Леониду Слуцкому в связи с обвинениями в домогательствах, предъявленных ему журналистками.

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Соответствующее заявление размещено в четверг на сайте "Одноклассников".

"Одноклассники" - против любых проявлений насилия и домогательств, и мы поддерживаем всех, кто также готов бороться с противоправным поведением и несправедливостью", - говорится в сообщении.

В соцсети призвали пользователей выразить свою поддержку в адрес СМИ, подписавшись на их группы.

История скандала

В феврале СМИ опубликовали материалы с обвинениями в домогательствах в адрес Слуцкого от нескольких журналисток парламентского пула, чьи имена не назывались. После этого заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе публично заявила о приставаниях депутата, имевших место 7 лет назад, когда она работала на грузинском телевидении.

В среду холдинг РБК заявил, что в знак несогласия с вердиктом комиссии Госдумы по этике, которая не нашла нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата от ЛДПР, отзывает всех работающих в Госдуме журналистов. Комментируя это заявление, глава комиссии Отари Аршба охарактеризовал решение холдинга как "попытку давления на членов комиссии" и напомнил, что "комиссия не может назначать виновных, как бы кому ни хотелось".

В тот же день издательский дом "Коммерсант" заявил об отказе работать с Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по вопросам этики. Позже редакция телеканала "Дождь" сообщила о приостановке работы с Госдумой, подчеркнув, что телеканал "настаивает на пересмотре решения комиссии и проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах". Коллег поддержали телеканал RTVI, издание znak.com и ряд других редакций.

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