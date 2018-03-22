Минобороны: около 95 тыс. человек вышли из Восточной Гуты с начала гуманитарных пауз

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Около 95 тысяч человек вышли из Восточной Гуты по гуманитарным коридорам с начала гуманитарных пауз, сообщил в четверг начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты продолжает выходить мирное население. Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 94.831 человек", - сказал Евтушенко.

При этом около 6,5 тыс. человек вернулись в свои дома в освобожденных районах, добавил генерал.

"Обстановка в Восточной Гуте стабилизируется. В населенные пункты, освобожденные от боевиков, возвращаются мирные жители. Среди них и те, кто выходил по гуманитарным коридорам три - четыре дня назад. Так, в свои дома в населенных пунктах Кафер-Батна и Сакба вернулось 6,5 тыс. человек, которым оказана необходимая гуманитарная помощь офицерами российского Центра по примирению", - сказал Евтушенко.

Он отметил, что обстановка в стране продолжает стабилизироваться, однако в ряде районов еще отмечаются отдельные нарушения режима прекращения боевых действий. "Совместным российско-иранско-турецким Координационным центром в течение суток отмечены нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс, Дамаск и Дераа", - подчеркнул генерал.

Также он сообщил, что боевики продолжают обстрел жилых кварталов Дамаска и его пригородов. "За прошедшие сутки минометному обстрелу был подвергнут столичный квартал Аббасин. Боевики выпустили три мины. Есть разрушения, жертв среди населения нет", - рассказал начальник центра.

Гуманитарная помощь

По словам Евтушенко, одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации и оказание помощи сирийским гражданам.

"Центр по примирению обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Эль-Джизе провинции Дераа. Жителям переданы продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 130 тонн", - подчеркнул Евтушенко.

По его словам, также оказана гуманитарная помощь жителям населенного пункта Абу-Абде провинции Алеппо - людям выдан свежий хлеб общим весом 1 тонна, а жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 112 жителям Сирии, в том числе 53 детям, отметил генерал.

Начальник центра подчеркнул, что благодаря восстановлению социальной вернуться в свои дома смогли вернуться 14 человек в провинции Хама, 63 человека в провинции Хомс и 662 человека в провинцию Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат).