NBC: адвокат экс-порноактрисы просит банки сохранить данные о переводе ей денег от Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Адвокат бывшей порнозвезды Стефани Клиффорд обратился к компании Trump Organization с требованием сохранить все документы, имеющие отношение к выплате актрисе 130 тыс. долларов в обмен на молчание о якобы имевшей место интимной связи с нынешним президентом США Дональдом Трампом в 2006 году. Об этом в четверг сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, адвокат Майкл Авенатти направил аналогичные запросы в два банка, которые, согласно имеющейся у него информации, участвовали в переводе указанной суммы на счет Клиффорд. Речь идет об американских First Republic Bank и City National Bank.

Как отмечает NBC, в письмах, направленных в принадлежащую Трампу компанию и два финансовых учреждения, Авенатти требует от них сохранить "все доказательства, документы, материальные свидетельства и электронную информацию", которые имеют отношение к указанному делу. По информации телеканала, адвокат планирует в дальнейшем потребовать представить эти данные в суде в качестве доказательств.

Деньги экс-порноактрисе перевел юрисконсульт Трампа Майкл Коэн, который заявляет, что действовал в одиночку и по собственной инициативе. Однако Авенатти утверждает, что Trump Organization участвовала в транзакции и заключении соглашения о неразглашении информации. "Мы намереваемся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении юридические средства, чтобы добиться правды о сокрытии [информации] и о том, что произошло", - заявил адвокат телеканалу.

В конце января газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорилось, что Коэн заплатил $130 тыс. Клиффорд за месяц до президентских выборов в США в 2016 году, чтобы она утаила факт интимной встречи с Трампом в июле 2006 года. Издание акцентировало внимание на том, что это была внебрачная связь, свадьба бизнесмена и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что Трамп не имел внебрачных связей с Клиффорд.

Экс-порноактриса в начале текущего месяца подала иск с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне интимную связь с Трампом. В ответ адвокаты президента потребовали от нее через суд выплатить $20 млн за нарушение договоренности о неразглашении информации.