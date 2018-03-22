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Минздрав опровергает информацию о сговоре с "Р-фарм" при закупке лекарств

Общество
22 марта, 23:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В ведомстве заявили, что все контракты с компанией были заключены по результатам открытых электронных аукционов

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Все контракты с производителем лекарств "Р-фарм" были произведены по результатам электронных аукционов, проверка Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проходила с нарушениями, о чем Минздрав России уведомил главу ФАС. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

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Ранее издание "Ведомости" сообщило, что ФАС выявила признаки нарушения закона о конкуренции Минздравом России. В результате внеплановой проверки ФАС получила данные о том, что Минздрав мог создать одному из производителей лекарств преимущества при закупке медикаментов. Речь идет о крупнейшем дистрибуторе и производителе - "Р-фарм" Алексея Репика.

"В связи с появлением информации о якобы выявленном в результате проверки ФАС России факте сговора между Минздравом России и компанией "Р-Фарм" сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В публикации также отмечалось, что только в 2017 году "Р-фарм" нарушил 19 контрактов на госзакупки. Обычно в этом случае компания вносится в реестр недобросовестных поставщиков.

"Контракты были заключены по результатам открытых электронных аукционов, информация о которых была размещена в свободном доступе. В тех случаях, где имели место нарушения сроков поставки лекарств, в отношении компании "Р-Фарм", как и в отношении других поставщиков, были начислены штрафные санкции. Соответствующая информация также направлялась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации", - уточнили в министерстве.

В Минздраве считают, что "вместе с этим основания для включения компании "Р-Фарм" в реестр недобросовестных поставщиков отсутствовали".

Минздрав направит жалобу в прокуратуру

В пресс-службе указали на то, что проверка ФАС прошла с нарушениями, о чем Минздрав уведомил главу ФАС еще до окончания проверки.

"Необъективность проведенной проверки привела к тому, что проверяющими был сделан вывод о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в самом факте исполнения Минздравом России совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, включая ФАС России, поручения правительства Российской Федерации о проработке пилотных проектов по внедрению инновационных моделей закупок лекарственных препаратов в трех субъектах РФ", - уточнили в ведомстве.

"Министерством здравоохранения Российской Федерации будет направлена жалоба в Генеральную прокуратуру Российской Федерации на действия ФАС России", - добавили в ведомстве.

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