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В Москве открывается всероссийский форум волонтеров "Наши победы"

Общество
23 марта, 0:09 UTC+3   ¶ МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Форум продлится четыре дня, до 26 марта

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Итоги работы волонтеров предвыборного штаба действующего президента РФ Владимира Путина подведут на всероссийском форуме "Наши победы", который открывается в Москве в пятницу и продлится четыре дня, до 26 марта, рассказали ТАСС организаторы форума.

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"На форум "Наши победы" приедут около 400 волонтеров из всех регионов страны. Также в работе форума примут участие доверенные лица Владимира Путина и сотрудники его предвыборного штаба", - сообщили организаторы.

По их словам, на форуме "также пройдет награждение лучших волонтеров в нескольких номинациях". Например, отметят лучших медиаволонтеров и волонтеров-организаторов. Кроме того, наградят добровольцев, отличившихся в работе со сторонниками Путина.

"Всего с предвыборным штабом Путина сотрудничали около 23 тыс. волонтеров. В каждом регионе были созданы команды добровольцев, наиболее активные участники были направлены на форум", - рассказали организаторы.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным результатам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69% голосов. Явка составила 67,49%, сообщал зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Официальные итоги выборов ЦИК планирует подвести на заседании в пятницу.

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