Досрочный ЕГЭ по русскому языку напишут 20 тыс. человек

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек напишут ЕГЭ по русскому языку в рамках досрочного этапа, сообщили накануне в пресс-службе Рособрнадзора.

"Заявление на участие в экзамене подали более 20 тыс. человек, из них свыше 600 - выпускники текущего года. Экзамен проходит в 83 субъектах РФ в 181 пункте проведения экзаменов (ППЭ). Во всех ППЭ задействованы технологии печати экзаменационных материалов и сканирования работ участников, ведется онлайн-видеонаблюдение", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что результаты экзамена по русскому языку станут известны не позднее 4 апреля.

Экзамен по русскому языку - один из двух обязательных предметов для получения аттестата.

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Минимальное количество баллов для получения аттестата - 24. Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность).

Минимальный проходной порог, ниже которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, - 36 баллов.

Продолжительность экзамена - 3 часа 30 минут. Работа состоит из двух частей и содержит 26 заданий.

Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля.