Трамп заявил, что дал бы себе 25-летнему совет не баллотироваться в президенты США

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рекомендовал бы самому себе в молодости не предпринимать попыток добиться избрания на пост главы государства. Он шутливо сообщил об этом, выступая в четверг на организованном в Белом доме форуме с участием молодых избирателей, придерживающихся консервативных взглядов. Мероприятие собрало политических единомышленников Трампа, представляющего Республиканскую партию.

"Какой бы совет вы дали 25-летнему Дональду Трампу, зная то, что вы сегодня знаете?" - спросил у главы администрации США ведущий одной из дискуссий на форуме Чарли Кирк. Этот 24-летний активист является создателем и руководителем консервативной общественной организации Turning Point USA. "Не баллотируйся в президенты", - ответил с улыбкой под смех и аплодисменты аудитории Трамп. "Но мы рады, что вы это сделали", - сказал ему Кирк.

С точки зрения Трампа, общественное мнение и пресса в США были к нему гораздо более благосклонны в его бытность крупным предпринимателем, до его победы на выборах в 2016 году.

"Люди действительно это понимают. Есть так много вымышленных новостей. Никто [раньше] себе этого не представлял. Я в действительности горжусь тем фактом, что в большой степени вскрыл это, мы вскрыли это; это достижение", - сказал американский лидер.

При этом Трамп заверил, что его критика не направлена на всю прессу в целом. "Когда я говорю о вымышленных [новостях], я не имею в виду всех [журналистов]", - подчеркнул президент.