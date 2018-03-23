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СМИ: на обвиненного в домогательствах экс-ведущего Fox News подали в суд за клевету

Общество
23 марта, 3:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, марта. /ТАСС

Как сообщает газета New York Daily News, бывшая ведущая канала Лори Дю обвиняет Билла О'Рейли в клевете и нанесении ущерба ее репутации

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Билл О'Рейли

Билл О'Рейли

© AP Photo/Richard Drew

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Судебный иск о защите чести и достоинства подан в отношении американского политического обозревателя и ведущего Билла О'Рейли, со скандалом уволенного с телеканала Fox News из-за обвинений в домогательствах. Об этом сообщила в четверг в газета New York Daily News.

По ее данным, иск в федеральный суд в Манхэттене подала бывшая ведущая канала Лори Дю. Она является одной из женщин, обвинивших 68-летнего О'Рейли в домогательствах. Как сообщала ранее газета The New York Times, экс-ведущий выплатил $13 млн пяти женщинам, обвинившим его в непристойном поведении, в обмен на их молчание. 49-летняя Дю получила от него до $1 млн.

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О'Рейли был уволен в связи со скандалом. После он несколько раз выступал с заявлениями, в которых отрицал все обвинения, утверждая, что выступившие против него женщины шантажировали его.

Как сообщает New York Daily News, Дю подала иск, обвинив О'Рейли в клевете и нанесении ущерба ее репутации. "В отчаянных попытках восстановить свое честное имя О'Рейли выступал с ложными заявлениями, называя ее [Дю] лгуньей и утверждая, что ее обвинения были сфабрикованы", чтобы добиться денежных выплат, отмечается в иске.

В документе также говорится, что экс-ведущий намеренно тиражировал свои заявления как можно шире, пытаясь нанести ущерб репутации Дю и других женщин, выступивших против него, отмечает газета. На какую компенсацию рассчитывает истица, не уточняется.

Заявившие о домогательствах женщины работали вместе с О'Рейли на Fox News или же участвовали в его программе. Они утверждали, что он предлагал вступить с ним в интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице. После разгоревшегося скандала в Fox News приняли решение расторгнуть контракт с О'Рейли, который проработал на телеканале более 20 лет. О'Рейли являлся одним из самых популярных обозревателей Fox News, который считается влиятельным рупором консерваторов на американском телевидении.

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