Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 112 тыс. хабаровчан планируют привить от клещевого энцефалита в 2018 году

Общество
23 марта, 4:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Как пояснили в министерстве здравоохранения Хабаровского края, первичная вакцинация против клещевого энцефалита проводится в три этапа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 марта. Вакцина от клещевого энцефалита для взрослых поступила в медучреждения Хабаровского края. В этом году в регионе планируется привить более 112 тыс. человек, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"В этом году планируется привить более 112 тыс. человек, из них 48 тыс. - дети, 64 тыс. - взрослые. Всего в регион доставлено 50,78 тыс. доз детской вакцины и 73,33 тыс. доз - взрослой. В первую очередь прививают тех, кто входит в так называемую группу риска. Это - работники леспромхозов, геологоразведочных предприятий, строители автомобильных и железных дорог, охотники, туристы, студенты и школьники", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Хабаровского края, первичная вакцинация против клещевого энцефалита проводится в три этапа. Первую прививку делают в октябре - ноябре, вторую - весной через пять-семь месяцев. Третью делают через год.

"Кто не успел привиться осенью, могут пройти экстренную вакцинацию. В этом случае необходимо сделать две прививки с интервалом в две - четыре недели и третью прививку через год, весной. В дальнейшем прививаются один раз в три года", - приводит пресс-служба слова ведущего инспектора отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи министерства здравоохранения края Светланы Лапшиной.

По данным пресс-службы, день прививка является самым надежным и эффективным способом защиты от клещевого энцефалита. Вакцина, применяемая в Хабаровском крае, содержит инактивированный вирус. После ее введения иммунная система распознает вирусные антигены, и в организме человека образуются антитела. В Хабаровском крае привили 70% детского населения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хабаровский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕС отзывает для консультаций посла в России из солидарности с Лондоном в деле Скрипаля
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
4
"Эксперт РА": повышение подоходного налога до 15% может ударить по среднему классу
5
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
6
Bloomberg: США начали расследование в отношении компании Kalashnikov USA
7
Россияне выбрали названия для новейшего оружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов