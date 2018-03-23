Более 112 тыс. хабаровчан планируют привить от клещевого энцефалита в 2018 году

ТАСС, 23 марта. Вакцина от клещевого энцефалита для взрослых поступила в медучреждения Хабаровского края. В этом году в регионе планируется привить более 112 тыс. человек, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"В этом году планируется привить более 112 тыс. человек, из них 48 тыс. - дети, 64 тыс. - взрослые. Всего в регион доставлено 50,78 тыс. доз детской вакцины и 73,33 тыс. доз - взрослой. В первую очередь прививают тех, кто входит в так называемую группу риска. Это - работники леспромхозов, геологоразведочных предприятий, строители автомобильных и железных дорог, охотники, туристы, студенты и школьники", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Хабаровского края, первичная вакцинация против клещевого энцефалита проводится в три этапа. Первую прививку делают в октябре - ноябре, вторую - весной через пять-семь месяцев. Третью делают через год.

"Кто не успел привиться осенью, могут пройти экстренную вакцинацию. В этом случае необходимо сделать две прививки с интервалом в две - четыре недели и третью прививку через год, весной. В дальнейшем прививаются один раз в три года", - приводит пресс-служба слова ведущего инспектора отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи министерства здравоохранения края Светланы Лапшиной.

По данным пресс-службы, день прививка является самым надежным и эффективным способом защиты от клещевого энцефалита. Вакцина, применяемая в Хабаровском крае, содержит инактивированный вирус. После ее введения иммунная система распознает вирусные антигены, и в организме человека образуются антитела. В Хабаровском крае привили 70% детского населения.