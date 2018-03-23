Лавров в Ханое возложил цветы к Монументу павшим героям и посетил мавзолей Хо Ши Мина

ХАНОЙ, 23 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу возложил в Ханое цветы к мемориалу павшим героям. В ходе церемонии российская делегация отдала дань памяти павшим за свободу Вьетнама.

Памятник павшим героям расположен в северной части Ханоя, недалеко от центральных партийных и государственных учреждений. Мемориал был открыт 7 мая 1995 года, в день празднования 40-летия победы вьетнамского народа над французскими колонизаторами при Дьенбьенфу.

Затем Лавров отправился к мавзолею Хо Ши Мина, где также состоялась церемония возложения цветов.

В церемониях, в частности, приняли участие замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, посол России во Вьетнаме Константин Внуков.

Во Вьетнам глава российского внешнеполитического ведомства прибыл накануне из Токио.

Как ожидается, в пятницу глава МИД РФ проведет переговоры с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом и вице-премьером, министром иностранных дел Фам Бинь Минем.

Лавров, как сообщалось, обсудит с вьетнамским коллегой актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Стороны также обменяются мнениями по представляющим взаимный интерес международным и региональным проблемам.