Результаты выборов 18 марта отличались от прогноза ВЦИОМ в пределах 2-3 п. п.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Результаты состоявшихся 18 марта выборов президента РФ отличаются в целом в пределах 2-3 п. п. от прогнозов, которые давали эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в течение избирательной кампании составлявшие электоральные рейтинги кандидатов.

Как следует из итогового анализа, имеющегося в распоряжении ТАСС, официальные результаты голосования 18 марта отличаются от прогнозных в пределах 2-3 п. п., из кандидатов верхнюю границу прогноза перешел действующий президент РФ Владимир Путин, участвовавший в выборах в порядке самовыдвижения, нижнюю - лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак.

Так, напоминает ВЦИОМ, электоральный рейтинг Путина, согласно опросным данным 5-9 марта, составлял 69%, 12-17 марта - 68,6%, прогнозируемый результат находился в пределах 69-73%. По данным экзитпола (опроса граждан на выходе с избирательных участков) ВЦИОМ, за кандидата отдали свой голос 73,9% избирателей. По предварительным данным ЦИК, Путин избран президентом России с результатом почти 76,7% голосов.

Второе место на выборах занял кандидат от КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин (11,8% голосов). По данным опросов ВЦИОМ 5-9 марта, электоральный рейтинг Грудинина был равен 7%, 12-17 марта - 7,4%, экспертный прогноз по его результатам составлял 10-14%, результат экзитпола - 11,2%.

Жириновский занял третье место с результатом, по последним данным Центризбиркома, почти 5,7% голосов. По данным опросов 5-9 марта, его электоральный рейтинг был равен 5%, 12-17 марта - 4,7%, экспертный прогноз ВЦИОМ составлял 8-12%, результат экзитпола - 6,7%.

"Для прогнозирования результатов выборов ВЦИОМ использовал несколько методов: мы опирались на данные опросов общественного мнения, на данные рынка электоральных прогнозов, а также на прогнозы самих россиян - мы спрашивали респондентов, какой процент их знакомых проголосует за каждого кандидата", - пояснила руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Самый точный прогноз результата Путина, по ее словам, получился по данным телефонного опроса ВЦИОМ "Спутник", а результат Грудинина - "по обобщенному прогнозу, который дали сами респонденты". "Наименее предсказуемым оказался электоральный результат Жириновского - даже ниже очень скептичных ожиданий участников рынка электоральных прогнозов", - указала Баскакова.

Методы опроса

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены в 2018 году среди россиян в возрасте от 18 лет.

Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки - 1 тыс. человек каждый день, выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально- демографическим параметрам, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,6% (для выборки объемом 4 тыс. человек), 1,3% (для выборки объемом 6 тыс. человек). Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Итоги выборов

В выборах 18 марта принимали участие восемь кандидатов - семь от партий и один самовыдвиженец.

По предварительным данным ЦИК на 22 марта, четвертое место заняла Собчак с 1,67% голосов, далее идут глава федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский (1,04%), кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин (0,68%), кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин (0,65%).

Как ожидается, окончательные официальные итоги выборов ЦИК утвердит 23 марта.