Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЦИОМ: россияне удовлетворены выборами президента

Общество
23 марта, 8:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

По данным исследования, доверие граждан к результатам выборов максимально

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян удовлетворено выборами президента РФ, прошедшими 18 марта, доверие к их результатам достигло максимума за все периоды измерений. Соответствующие выводы следуют из материалов по итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющихся в распоряжении ТАСС.

Исторический максимум

Согласно данным исследования, 87% респондентов заявили, что удовлетворены прошедшими выборами. На вопрос, в целом удовлетворены ли они тем, как прошли президентские выборы, 70% опрошенных дали вариант ответа "Полностью удовлетворен", 17% - "Скорее удовлетворен". "Это максимальный суммарный показатель за последние три избирательные кампании: в 2012 году - 71%, в 2008 году - 72%. Доля тех, кто выбирает вариант ответа "Полностью удовлетворен", выросла за 10 лет с 28% до 70%", - указывает ВЦИОМ.

СПЕЦПРОЕКТ

Все, что нужно знать о президентской гонке и процедуре голосования в России

Биографии кандидатов и часто задаваемые вопросы — в спецпроекте ТАСС

Итоги опроса свидетельствуют, что доверие к результатам голосования также достигло максимума за все периоды измерений. "60% граждан уверены, что результаты выборов соответствуют волеизъявлению народа, еще 28% допускают, что были какие-то "подтасовки на местах", но не считают, что они оказали влияние на общий итог", - отмечается в релизе ВЦИОМ. Только 7% опрошенных выражают недоверие к результатам выборов.

Для сравнения: после выборов 2012 года о доверии к их результатам заявляли 44% респондентов, 34% не исключали локальных подтасовок, не влияющих в целом на итоги голосования по стране. При этом в два раза - с 14% до 7% - снизилось количество считающих, что результатам выборов доверять нельзя.

Большинству опрошенных - 60% - неизвестно о каких-либо нарушениях во время голосования. "Те, кто владеет подобного рода информацией, чаще всего получали ее из СМИ: 20% - по ТВ, радио, из печатных изданий, 9% - из интернета. Лишь 2% респондентов сообщили, что сталкивались с нарушениями лично, 3% - [знают о них] со слов родных и знакомых", - информирует ВЦИОМ.

Метод опроса

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19-20 марта 2018 года по телефону среди 2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Результаты выборов

Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, на выборах 18 марта победил действующий президент России Владимир Путин, набравший 76,69%. Явка, по данным зампредседателя ЦИК Николая Булаева, составила 67,49%.

Глава комиссии Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не было зафиксировано. По закону ЦИК должен определить результаты выборов не позднее чем через десять дней после дня голосования, в течение трех дней после подписания соответствующего протокола официально опубликовать их.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
2
ЕС отзывает для консультаций посла в России из солидарности с Лондоном в деле Скрипаля
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
В Петербурге задержали водителя Hummer, подозреваемого в стрельбе по полицейским
5
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
6
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
7
"Вертолеты России": облик Ка-62 для военных создан, но машина еще не испытывалась
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов